DÉCOUVERTE - Hors-série Lenglet - Coronavirus : quel avenir pour grands magasins ?

Lecture - 13m19s

Après 16 ans de fermeture, la Samaritaine retrouve tout son lustre. Reste à voir si le grand magasin parisien, propriété de LVMH tout comme Le Bon Marché sur la rive gauche, trouvera des clients. Un enjeu important au moment où la clientèle internationale manque à l'appel.



Cela fait une dizaine d'années que les grand magasins du monde entier subissent la désaffection des consommateurs. Japon, États-Unis, Espagne, aucun pays ne fait exception. Fin 2020, 44% des clients américains disaient avoir l'intention de dépenser moins dans les grands magasins.



"Hors-série Lenglet & Co : crise du coronavirus", un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.