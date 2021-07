DÉCOUVERTE - Hors-série Lenglet - Pourquoi les géants du pétrole se convertissent à l'écologie

Lecture - 12m58s

Le modèle des majors pétrolières vient d'exploser sous la pression des actionnaires, de la justice et des activistes pour l'environnement qui s'appuient sur la montée des préoccupations environnementales dans l'opinion publique.



Chez Chevron, les actionnaires ont décidé de réduire leurs émissions de carbone. Chez ExxonMobil, numéro un mondial du pétrole, deux personnes qui vont donc siéger au conseil d'administration et piloter la reconversion de l'entreprises vers les énergies propres. Et Shell a été enjointe de diminuer ses émissions de 40% d'ici 2030 par la justice hollandaise.



