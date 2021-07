DÉCOUVERTE - Hors-série Lenglet - Impôt mondial sur les entreprises : la révolution fiscale aura-t-elle lieu ?

Lecture - 12m49s

Une révolution fiscale mondiale se prépare : le G7 se prépare à adopter le principe d'un impôt minimal mondial sur le bénéfice des entreprises à hauteur de 15%. Un accord historique, car jamais la planète n'était parvenue à un tel compromis.



Cet accord devrait d'abord être signé entre les pays du G7, puis devrait s'élargir aux pays de l'OCDE, avant d'être étendu au monde entier. L'effet de souffle d'un tel accord pourrait même réussir à convaincre les paradis fiscaux, comme Malte ou Chypre, de se conformer à la législation mondiale.



