Brexit : François Lenglet évoque la nouvelle "guerre de la saucisse"

Lecture - 3m40s

ÉDITO - Il y a eu la guerre de cent ans ou encore, dans un registre plus anecdotique, la guerre de la coquille Saint-Jacques. Mais plus récemment, à l'occasion du G7, la guerre de la saucisse a fait rage entre la France et l'Angleterre, pourrissant littéralement l'ambiance du sommet. À l'origine de ce conflit qui oppose Emmanuel Macron à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, le Brexit, qui continue à mettre le cirque en Europe.



