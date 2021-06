DÉCOUVERTE - Hors-série Lenglet - Vers un nouveau modèle social pour les géants du e-commerce ?

À la surprise générale, 71% des salariés d'Amazon sur un site d'Alabama ont voté contre l'installation d'un syndicat au sein de l'entrepôt. Et ce vote était devenu un enjeu national. Le président Joe Biden est lui-même intervenu pour demander à Amazon de laisser les salariés voter librement.



Mais derrière ce vote, il y a une autre question : quelles règles sociales pour le e-commerce ? Avec ce vote, Amazon, leader de cette nouvelle économie qui s'est développée un peu en dehors de tout cadre, aurait pu tenir un rôle précurseur.



