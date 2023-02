Élections municipales : les propriétaires de maison secondaires doivent-ils pouvoir voter ?

Lecture - 03m31s

Éric Woerth, le député LR et ancien ministre souhaite que les propriétaires de résidences secondaires puissent voter deux fois aux élections municipales. En 2023, il n'y aura plus que les propriétaires de résidences secondaires qui paieront encore la taxe d'habitation. Il reste encore 20% des ménages qui paient encore la taxe d'habitation sur la résidence principale, ce qui représente 5 à 6 millions de foyers. Ils vont avoir une ristourne de 30% déjà en 2021 et ce sera terminé en 2023. L'ancien ministre du Budget estime donc qu'ils doivent pouvoir voter aux municipales dans la commune où ils ont une résidence secondaire puisqu'ils la financent avec leurs impôts.