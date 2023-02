Coronavirus : Bercy fait le point sur les aides apportées aux secteurs en crise

Une réunion d'urgence est organisée ce lundi 30 août à Bercy pour faire le point sur les aides à apporter aux secteurs qui sont encore en panne à cause de la Covid-19, car, mercredi 1er septembre, c'est la fin du "quoi qu'il en coûte". Certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, les cinémas, les centres commerciaux sont toujours affectés par les mesures sanitaires. Ces acteurs-là représentent quand même 8% de notre économie et sont de gros employeurs de main d'œuvre. Ils vont donc plaider en faveur d'une prolongation des aides. Mais l'État va quand même ralentir le processus, puisqu'il a déjà dépensé 35 milliards d'euros sur le fonds de solidarité et 35 milliards d'euros sur le chômage partiel.