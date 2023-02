PSG : Messi fait passer le club dans une autre dimension économique

Lecture - 03m57s

Arrivé au Paris Saint Germain il y a peu, Lionel Messi est la recrue phare de ce mercato. Sur le plan sportif évidemment, mais pas seulement... Un des premiers gagnants de cette venue, c'est l'État français.

C'est le PSG qui paie les impôts de ses joueurs et Messi sera payé environ 30 millions par an. Mais quand on compte les impôts sur le revenu, les cotisations salariales, les recettes de TVA sur tous les produits dérivés ciglés Messi, l'État peut espérer récupérer 30 à 50 millions d'euros.



Et dès l'annonce de la venue de La Pulga à Paris, il y a eu de nouveaux sponsors qui ont appelé le club. C'est ce qu'on surnomme des "appels entrants". Accor a signé un chèque de 65 millions d'euros pour être le sponsor et Nike 80 millions. Et désormais, il y aura aussi de nouveaux sponsors régionaux. Un galaxie de partenaires.