Tour de France 2021 : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes, "une étape casse pattes", prévient Jalabert

Lecture - 1m06s

CHRONIQUE - Chaque jour durant la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), Laurent Jalabert présente l'étape à venir. Jeudi 8 juillet, "il va y avoir du sport", explique l'ancien coureur. "On a l'impression que c'est tout plat. Mais non (...) Pour se rendre du côté de Vallon-Pont-d'Arc, c'est une succession de montées et de descentes. C'est un terrain idéal pour mettre la pagaille".