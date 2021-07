Tour de France 2021 : Saint-Gaudens se souvient surtout de Luis Ocaña lors du Tour 1970

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Mardi 13 juillet, le Tour quitte Andorre, retrouve l'Occitanie et Saint-Gaudens, qui a vu gagner Gino Bartali, Charly Gaul ou André Darrigade. Mais Saint-Gaudens se souvient surtout de Luis Ocaña. Lors du Tour 1970, ce fils d'un Républicain espagnol réfugié en France subit une panne de jambes dans les Alpes et songe à abandonner. Mais il continue, se refait la cerise, et lors de l'étape Toulouse - Saint-Gaudens attaque à 48 bornes de l'arrivée. La tentative échoue. Mais Luis repart de nouveau, seul cette fois, avec son œil noir, son maillot orange et ses socquettes blanches.