Tour de France 2021 : méchoui, Champagne et grand braquet... Quand Anquetil retournait Poulidor

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Lundi 12 juillet, place à la deuxième journée de repos, des journées qui ne sont pas toujours de tout repos, surtout lorsque Jacques Anquetil festoie. 5 juillet 1964, Andorre-la-Vieille. Le Français est enfermé dans sa chambre. Il dit qu'il va mourir. Mais au lieu d'aller s'entraîner comme Raymond Poulidor, il s'en va savourer méchoui et sangria. Le lendemain, mal en point, il accuse un retard de 4 minutes sur Poulidor au sommet du Port d'Envalira. Il avale alors un bidon rempli de Champagne brut que lui tend son directeur sportif... et franchit la ligne d'arrivée avec 2 minutes d'avance sur "Poupou".