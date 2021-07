Tour de France 2021 : l'Occitanie fournit le Tour en héros magnifiques

Lecture - 1m08s

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Samedi 10 juillet, le Tour de France continue sa traversée de l'Occitanie, quitte la cité de Carcassonne et rejoint Quillan. L'Occitanie fournit le XV de France en champions fabuleux et le Tour de France en héros magnifiques : René Vietto, André Darrigade, Richard Virenque, Laurent Jalabert, Lilian Calmejane. Que serait la France sans l'Occitanie ?