Tour de France 2021 : le peloton est allergique au poisson depuis le 7 juillet 1962

Lecture - 1m15s

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Vendredi 9 juillet, espérons que dans les hôtels de Nîmes où ils ont dîné et dormi, les coureurs du Tour de France n'ont pas dégusté de poisson. Le peloton est allergique au poisson depuis le 7 juillet 1962, jour de l'étape Luchon-Carcassonne. Toute la nuit précédent le départ, l'équipe Ignis à commencer par son leader Gastone Nencini, geint, souffre et vomit...