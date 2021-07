Tour de France 2021 : c'est toujours un sprinteur à Nîmes, sauf en 2004 avec Aitor Gonzalez

Lecture - 1m06s

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Jeudi 8 juillet, le Tour s'élance de Saint-Paul-Trois-Châteaux et file vers Nîmes où souffrent les taureaux et règnent les sprinteurs : René Le Grevès en 1936, André Darrigade en 1958, Mark Cavendish en 2008. C'est toujours un sprinteur à Nîmes, sauf en 2004 quand Aitor Gonzalez sort du peloton à 80 bornes de l'arrivée avant d'en remettre une couche à 7 km de la ligne.