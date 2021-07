Tour de France 2021 : le jour où Froome s'est retrouvé à pied dans le Ventoux

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Mercredi 7 juillet, une double ascension du Mont Ventoux est au programme entre Sorgues et Malaucène. Pour les coureurs, le Ventoux est une montagne d'enfer. Il l'escaladeront comme ils pourront, pas forcément sur leur vélo. On se souvient de Christopher Froome en 2016. Le maillot jaune attaque à trois bornes du sommet. Dans sa roue, Bauke Mollema et Richie Porte. Le cortège des voitures, tout à coup, s'arrête. Les trois coureurs heurtent une moto de presse. Porte et Mollema repartent, pas Froome : son vélo est brisé. Pas de mécano. Pas de vélo de rechange. Que faire ? Continuer, il se dit qu'il doit continuer, même sans vélo, en courant...