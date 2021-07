Tour de France 2021 : Mark Cavendish encore le meilleur au sprint à Châteauroux

Jeudi 1er juillet, Mark Cavendish s'est adjugé la 6e étape du Tour de France, à Châteauroux, sa 32e victoire qui le situe à deux succès du record d'Eddy Merckx. A 36 ans, le sprinteur numéro un de l'histoire, crédité d'un retour fracassant sous le maillot de l'équipe Deceuninck après plusieurs années en retrait, a signé son deuxième succès en trois sprints sur cette édition, deux jours après le premier. Le Belge Jasper Philipsen termine 2e, gêné par une modification de trajectoire du Britannique, devant les Français Nacer Bouhanni (3e) et Arnaud Démare (4e), lequel s'est retrouvé privé de son lanceur (Guarnieri), à terre aux 3 kilomètres.