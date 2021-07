Tour de France 2021 : bien des souvenirs dans le col des Saisies, le col du Pré et le Cormet de Roselend

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Dimanche 4 juillet, avant de rejoindre Tignes, les coureurs escaladent trois cols, le col des Saisies, le col du Pré et le Cormet de Roselend, et se faisant roulent sur bien des souvenirs.