Tour de France 2021 : le peloton sur les terres du sprinteur Jean Graczyk, surnommé "Popov"

Lecture - 1m12s

Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Vendredi 2 juillet, entre Vierzon et Le Creusot, le peloton roule sur les terres du sprinteur Jean Graczyk, surnommé "Popov". Et "Popov", quand il a du gaz, parvient à faire ce que seul Rik Van Steenbergen est en mesure de faire : battre André Darrigade au sprint. Il le bat en 1959 lors de l'étape Rouen-Rennes et en 1960 à Toulouse.