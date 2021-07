Tour de France 2021 : quand Alaphilippe se faisait mousser dans la Colombière en 2018

Lecture - 1m01s

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Samedi 3 juillet, lors de la 8e étape Oyonnax - Grand-Bornand, tous les chemins mènent au col de Romme. C'est dans ce col qu'en 2009 Carlos Sastre secoure le peloton ; que Julian Alaphilippe, en 2018, revient sur Rein Taaramae, échappé, le dépose peu avant le sommet, plonge dans la descente et attaque seul le col de la Colombière. Ce jour-là, pour Julian, la Colombière c'est de la petite bière : il l'avale et se fait mousser en s'imposant au Grand-Bornand.