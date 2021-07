Tour de France 2021 : c'est la journée de repos et deux choses nous manquent, le Tour et la France

Lecture - 1m01s

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Lundi 5 juillet, c'est la journée de repos. Il n'y a pas le Tour à la télé, on tourne en rond, on n'est pas bien, car deux choses nous manquent : le Tour et la France