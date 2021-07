Tour de France 2021 : un coureur va-t-il disperser le peloton façon puzzle ?

Jeudi 1er juillet, les coureurs quittent Tours et rejoignent Châteauroux, où se trouve un château qui pourrait bien changer le scénario de la course : le château Raoul. Car qui dit Raoul dit Volfoni. Raoul Volfoni, personnage joué par Bernard Blier dans les "Tontons flingueurs". Le bâton de dynamite à la main, il parle ainsi : "Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va l'retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile". Aujourd'hui, nous attendons qu'un coureur se prenant pour Raoul Volfoni ou pour Thierry Marie fasse tout sauter et disperse le peloton façon puzzle.



Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.