Tour de France : Cavendish remporte à Fougères sa 31e étape, cinq après la 30e, à 36 ans

Lecture - 14m19s

Mardi 29 juin, retour sur la victoire de Mark Cavendish au sprint lors de la 4e étape entre Redon et Fougères. Le Britannique signe à 36 ans son retour sur le devant de la scène, à la veille du contre-la-montre que Mathieu van der Poel aborde avec le maillot jaune. Quasi-chômeur à la fin de la saison dernière, le "Cav" a ressuscité cette année au sein de l'équipe belge Deceuninck. À Fougères, il a enlevé sa 31e étape du Tour, 13 ans après son premier succès, cinq ans après le dernier. Le natif de l'île de Man s'est ainsi encore rapproché du champion absolu, le Belge Eddy Merckx, qui détient avec 34 étapes le record de succès dans le Tour.