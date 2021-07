Montagne : pourquoi fait-il plus froid quand on va en altitude ?

Lecture - 1m40s

Antoine, 30 ans, se demande pourquoi il fait plus froid quand on monte en altitude. Et ça, c'est une question qui défie un certain sens de la logique. Car plus on monte en altitude, plus on se rapproche du soleil, donc on devrait avoir plus chaud. Pourtant, il est vrai que ce n'est pas le cas.