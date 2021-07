Pourquoi a-t-on souvent envie de faire pipi quand on se baigne ?

Avoir envie de faire pipi quand on est dans l'eau c'est un mécanisme tout ce qu'il y a de plus naturel et de plus normal. Et ça devient limite incontrôlable pour les nageurs professionnels. Voici les explications de Cyprien Cini.