DÉCOUVERTE - Ensuite - Coronavirus : la pandémie va-t-elle provoquer un "baby krach" ?

Coronavirus : la pandémie va-t-elle provoquer un "baby krach" ?

Les rumeurs de baby-boom post confinement se sont vites calmées. En réalité, la natalité est au plus bas dans notre pays depuis 1945.



Pas étonnant pour le géographe et démographe Gérard-François Dumont, qui explique que "la pandémie a des effets à la fois sociologiques et économiques". Depuis un an, les possibilités de rencontres ont considérablement diminué et les annulations de mariages ont entraîné un certain nombre de reports d'éventuels projets d'agrandissements de la famille.



