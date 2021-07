DÉCOUVERTE - Ensuite - Inceste : l'histoire d'un tabou millénaire

Inceste : "Relations sexuelles entre un homme et une femme liés par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage". Derrière cette définition classique, presque clinique, du dictionnaire Larousse, se cachent des siècles de souffrance et de silence.



La domination, c'est l'empire du silence. Et cette domination s'étend aussi à ceux qui savent. Camille Kouchner est la première à dévoiler l'inceste subi par son frère, un secret qui l'empêche de vivre depuis 30 ans.



