DÉCOUVERTE - Ensuite - Comment Cyril Lignac a changé les codes de la cuisine

Comment Cyril Lignac a changé les codes de la cuisine

On assiste à une incroyable démocratisation de la cuisine grâce à la télévision. On y voit de jeunes chefs rivaliser de talent dans des concours relevés, on suit un cuisinier parcourir le monde à la recherche de nouvelles recettes ou bien on retrouve un autre en direct chaque soir...



Le nombre de concepts ne manquent pas. La cuisine est partout, surtout depuis le premier confinement.



Chaque vendredi, Catherine Mangin, et Christelle Rebière, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.