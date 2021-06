DÉCOUVERTE - Ensuite - Les GAFAM menacent-ils notre démocratie ?

Lecture - 19m21s

Twitter, Facebook, Instagram ou encore Whatsapp sont devenus ultra-dominants. Plus de 2 milliards d'utilisateurs s'y connectent tous les jours. Peuvent-ils manipuler des masses ?



Pire encore, les hommes et femmes politiques sont devenus dépendants des réseaux sociaux, ce qui constitue, selon le sociologue Dominique Boullier, une vraie menace pour la démocratie.



