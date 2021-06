DÉCOUVERTE - Ensuite - Comment la basket est devenue le symbole de la mondialisation

Lecture - 17m59s

Elles représentent un marché à 80 milliards d'euros. Qu'on les appelle tennis, baskets ou sneakers, qu'elles soient basses ou hautes, partout dans le monde, elles sont devenues nos indispensables. Mais d'où vient cet engouement pour les sneakers ? Du sport évidemment, mais cela va plus loin : aujourd'hui, on les collectionne.



Dans cet épisode d'"Ensuite", Catherine Mangin, directrice adjointe de l'information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, analysent le boom des sneakers et reviennent sur son histoire avec Pierre Demoux, journaliste au quotidien "Les Échos" et auteur de "L'Odyssée de la basket", aux éditions La Tengo.



Chaque vendredi, Catherine Mangin, et Christelle Rebière, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.