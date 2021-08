Jean-Luc Lemoine est de retour !

Lecture - 1h08

Jean-Luc Lemoine remonte sur scène avec un nouveau spectacle " BRUT " ! En tournée dans toute la France, il sera du 4 au 13 novembre 2021 à « La Nouvelle Eve » à Paris. Et puis sur France 3 dans « Samedi d'en rire », émission qu'il anime aux côtés de l'actrice Nadège Beausson-Diagne, du spécialiste musique Marc Toesca et de l'humoriste Elodie Poux. Sur RTL, Jean-Luc Lemoine rejoint fréquemment ses camarades sociétaires dans l'émission Les Grosses Têtes orchestrée par Laurent Ruquier.

Virginie Guilhaume et Éric Jean-Jean accueillent les auditeurs dans la bonne humeur ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes !

Pour jouer :

Tel : 32 10 pour vous inscrire (50 cts la minute) ou envoyez « QUIZ » par SMS au 74900 (75 cts par SMS - 4 sms maximum).