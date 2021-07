Marge Simpson dans Le Grand Quiz !

La voix française de Marge Simpson : Véronique Augereau était avec nous ce matin. L'occasion de parler de la série, de son succès et de ses coulisses. Comment devient-ton Marge ? La comédienne nous a parlé de son parcours. Véronique Augereau que vous pourrez retrouver prochainement sur les planches dans un monologue « Après le chaos » de Elisabeth Gentet-Ravasco et mise en scène par Stéphane Daurat.

Stéphane Rotenberg et Bérénice Bourgueil accueillent les auditeurs dans la bonne humeur ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes !

