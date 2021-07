Le rockeur Philippe Manœuvre !

Lecture - 1h03

Philippe Manœuvre était avec nous au téléphone ce matin. L'occasion se remémore des souvenirs du concert au Stade De France qui a réuni plus de 1000 musiciens mais aussi de parler des Rolling Stones ! Pour la première fois en France l'exposition « The Rolling Stones ' UNZIPPED » pose ses valises à l'Orange Vélodrome à Marseille. Une exposition composée de plus de 400 objets de leur collection personnelle : instruments, costumes iconiques, enregistrements et vidéos inédites, maquettes de scènes, albums de musique mais aussi une reproduction grandeur nature de leur premier appartement et de leur studio d'enregistrement.

