Pour le plaisir : Julien Lepers !

Lecture - 1h20

Julien Lepers, animateur et compositeur notamment de la chanson « Pour le plaisir » ,invité du Grand Quiz RTL. Chanson chantée par Herbert Léonard classée n°1 des ventes en 1981.

Stéphane Rotenberg et Bérénice Bourgueil accueillent les auditeurs dans la bonne humeur ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes !

Pour jouer :

Tel : 32 10 pour vous inscrire (50 cts la minute) ou envoyez « QUIZ » par SMS au 74900 (75 cts par SMS - 4 sms maximum).

Depuis la Belgique : « QUIZ » par SMS au 6679.

Ecoutez Le Grand Quiz RTL avec Bérénice Bourgueil et Stéphane Rotenberg du 16 juillet 2021