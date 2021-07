L'amour selon Alexandre Jardin !

Lecture - 56m42s

Alexandre Jardin nous fait une belle déclaration ! Amoureux et rayonnant, il vous a parler de ces projets, ses envies et de sa relation à distance avec l'amour de sa vie qui rencontra bientôt ! Sans oublier son livre « La Plus-que-vraie » disponible en librairie.

RTL vous propose cet été encore de gagner de magnifiques cadeaux en répondant à des quiz de culture générale ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes ! Stéphane Rotenberg et Bérénice Bourgueil accueillent les auditeurs dans la bonne humeur !

Pour jouer :

Tel : 32 10 pour vous inscrire (50 cts la minute) ou envoyez « QUIZ » par SMS au 74900 (75 cts par SMS - 4 sms maximum).

Depuis la Belgique : « QUIZ » par SMS au 6679