In Love : Gilbert Montagné !



En 1971, Gilbert Montagné sortait « The Fool » ! 50 ans plus tard, le titre est toujours un incontournable. À l'occasion de cet anniversaire, redécouvrez le titre dans une toute nouvelle version intitulée "The Fool in love".

Gilbert Montagné qui sera le 31 juillet prochain aux Arènes de Dax pour un concert organisé par l'association « Musica Esperanza » qui vient en aide aux enfants malades.

Stéphane Rotenberg et Bérénice Bourgueil accueillent les auditeurs dans la bonne humeur ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes !

