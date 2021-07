Tour de France 2021 : Politt va au bout à Nîmes, Alaphilippe a tenté sa chance en vain

Lecture - 19m36s

COMPTE-RENDU - Comme chaque année, retrouvez chaque soir "Le Club Jalabert" durant toute la durée du Tour de France. Au programme, 30 minutes d'informations, de décryptages et de réactions, sans oublier les questions des auditeurs et les réponses de Laurent Jalabert.



Jeudi 8 juillet, retour sur la victoire de Nils Politt en solitaire à Nîmes. L'Allemand s'est imposé pour la première fois dans le Tour. Pour le gain de l'étape, ce solide rouleur de 27 ans a devancé d'une trentaine de secondes l'Espagnol Imanol Erviti et l'Australien Harry Sweeny.



Dans un début d'étape ultra-rapide et mouvementé, l'échappée a pris forme après une quinzaine de km avec notamment Julian Alaphilippe. Le groupe de 13 coureurs a creusé l'écart, l'équipe du maillot jaune se contentant de gérer. À 40 km de l'arrivée, Politt a provoqué la décision et a emmené avec lui Sweeny, Erviti et Küng. Küng a lâché prise sur une accélération de Sweeny peu avant que Politt se détache, en puissance, à 12 km de la ligne.