Tour de France 2021 : Pogacar a plafonné pour la première fois

Lecture - 20m39s

COMPTE-RENDU - Comme chaque année, retrouvez chaque soir "Le Club Jalabert" durant toute la durée du Tour de France. Au programme, 30 minutes d'informations, de décryptages et de réactions, sans oublier les questions des auditeurs et les réponses de Laurent Jalabert.



Mercredi 7 juillet, retour sur l'étape reine de cette 108e édition, entre Sorgue et Malaucène avec une double ascension du Mont Ventoux. Le Belge Wout van Aert (Jumbo) s'est imposé en solitaire tandis que le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a gardé le maillot jaune mais a plafonné pour la première fois face au Danois Jonas Vingegaard, sans compromettre toutefois sa position. Le vainqueur sortant, qui n'avait jusque-là donné aucune signe de faiblesse, a laissé partir le jeune Danois (24 ans) et a basculé au sommet du Ventoux avec une trentaine de secondes de retard sur ce néophyte du Tour devenu le leader de l'équipe Jumbo après l'abandon du Slovène Primoz Roglic.