Tour de France 2021 : 3e victoire au sprint pour Cavendish, à une victoire de Merckx

Mardi 6 juillet, retour sur la victoire de Mark Cavendish lors de la 10e étape à Valence, son trois succès en quatre sprints à l'âge de 36 ans. Le Britannique compte désormais 33 étapes sur le Tour. Il n'est plus qu'à une longueur du record (34) de la légende belge Eddy Merckx, acquises entre 1969 et 1975. Quatre sprints massifs sont encore envisageables dans ce Tour pour que le natif de l'île de Man puisse égaler ou dépasser Merckx. Le prochain rendez-vous est fixé jeudi 8 juillet à Nîmes.

Ecoutez Le Club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Pacaud du 06 juillet 2021