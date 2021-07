Tour de France 2021 : 7e étape folle entre Vierzon et Le Creusot

Lecture - 12m52s

Vendredi 2 juillet, le champion de Slovénie Matej Mohoric (Bahrain) a remporté en solitaire la 7e étape du Tour de France, la plus longue de l'épreuve avec 249 kilomètres, au Creusot. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin), 4e de l'étape dans le même temps que son grand rival belge Wout van Aert, a gardé le maillot jaune. Le Slovène Primoz Roglic, 2e du Tour l'an passé, a été distancé dans les 20 derniers kilomètres, quatre jours après sa chute de début de Tour. Il a perdu finalement plus de trois minutes sur les autres candidats à la victoire.