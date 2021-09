PÉPITE - Pour Jean-Luc Mélenchon, "les zombies attaquent"

Jean-Luc Mélenchon a récemment déclaré que "les zombies attaquent". Mais qu'a voulu dire le leader de la France Insoumise ? Comme à son habitude, l'homme politique est arrivé agacé à l'antenne, et à même tenté de noyer le poissons. "Qu'est-ce qu'elles ont mes dents ? Pourquoi me parlez-vous du Venezuela ? Et on en parle pas des chemises de Calvi ?", s'est exclamé Jean-Luc Mélenchon.



Une chose est sure, difficile de lire entre les lignes et de deviner de quoi Jean-Luc Mélenchon voulait parler...