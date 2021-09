ABBA est de retour 40 ans après sa séparation. Invité en direct de Steven Bellery : Jean-Marie Potiez, fan, journaliste et auteur de plusieurs livres consacrés au célèbre groupe suédois

- Démarrage de l'ultime saison de "La Casa de Papel" sur Netflix. Faut-il se laisser tenter ou pas ? La réponse de Florian Gazan.



- Les programmes télé de ce week-end, avec Isabelle Morini Bosc.



