Eric Zemmour et Christiane Taubira, un affrontement par livres interposés

Si Eric Zemmour se positionne clairement dans le registre de l'essai politique avec un ouvrage en forme de programme pour 2022, Christiane Taubira, elle, explore la littérature et la fiction. Ses personnages - de la femme battue au directeur d'école en passant par les femmes d'une famille marquée par l'esclavage - ne manqueront pas de porter un message politique.



Vous pourrez aussi découvrir dans ces Express de "Laissez-vous tenter" : deux nouvelles séries sur Malik Oussekine, mort en 1986 lors de la répression d'une manifestation par la police et une autre sur le grand Karl Lagerfeld et la nouvelle bande-annonce du "prochain James Bond"