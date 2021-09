Cinéma. Parmi les sorties de la semaine, le film français "Un triomphe" avec Kad Merad, que Stéphane Boudsocq a rencontré.

- Cinéma. Parmi les sorties de la semaine, le film français "Un triomphe" avec Kad Merad, que Stéphane Boudsocq a rencontré.



- Les Express de "Laissez-vous tenter" livrés par Aymeric Parthonnaud.



- Au sommaire du journal musical de Steven Bellery, "Ta place dans ce monde", le 3e album de Gauvain Sers et le premier extrait de la nouvelle chanson de Sting.



- Les programmes télé de ce mercredi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



