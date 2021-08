"Le Fils de l'Homme" de Jean-Baptiste Del Amo, roman puissant et envoûtant

Un homme ressurgit du passé. Il retrouve sa compagne et son fils et les emmène dans une maison quasiment en ruines, perdue en pleine montagne. Un projet fou et obsessionnel qui se terminera en tragédie. Auteur du best-seller "Règne animal", Jean-Baptiste Del Amo signe avec "Le Fils de l'Homme", publié aux éditions Gallimard, un roman magistral et envoûtant sur la transmission de la violence et la domination masculine. Un incontournable de la rentrée littéraire et un prétendant sérieux aux grands prix littéraires de l'automne !