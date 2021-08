Triomphe hier au Festival du film francophone d'Angoulême pour "Eiffel". Le réalisateur, Martin Bourboulon, est en direct avec notre envoyé spécial Stéphane Boudsocq.

- Triomphe hier au Festival du film francophone d'Angoulême pour "Eiffel". Le réalisateur, Martin Bourboulon, est en direct avec notre envoyé spécial Stéphane Boudsocq, qui a également recueilli les confidences de Romain Duris, l'interprète de Gustave Eiffel, le créateur de génie de la tour la plus célèbre du monde.



- "Mitsouko", le 4e album du chanteur Ours sortira vendredi. Steven Bellery a rencontré le fils d'Alain Souchon. Au sommaire également du journal musical, un duo inédit de Calogero et Rufus Wainwright.



- Les programmes télé de ce mercredi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



