Amélie Nothomb est l'invitée en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi à l'occasion de la parution de son nouveau roman "Premier sang".

Lecture - 26m13s

- Amélie Nothomb est l'invitée en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi à l'occasion de la parution de son nouveau roman "Premier sang", un événement à double titre puisqu'il s'agit de son 30e livre et de l'un de ses plus personnels, consacré à son père disparu l'an dernier.



- Les programmes télé de ce lundi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



Ecoutez Laissez-vous tenter avec Yves Calvi et Le Service Culture du 23 août 2021