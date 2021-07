Rencontre avec la réalisatrice et actrice américaine Jodie Foster, invitée du Festival de Cannes où elle vient de recevoir une Palme d'Or d'honneur. Ses confidences au micro de Stéphane Boudsocq.

- Suite de l'actualité cannoise avec Stéphane Boudsocq et la star du jour : Virginie Efira. L'actrice entre en compétition avec "Benedetta", le film très attendu et très sulfureux de Paul Verhoeven.



- Direction le Finistère où le plus gros festival de musique a ouvert ses portes hier soir. Le chanteur Vianney a donné le coup d'envoi des Vieilles Charrues. Steven Bellery l'a rencontré sur place.



