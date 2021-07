Yvan Cassar est l'invité en direct de Steven Bellery. Le directeur musical et chef d'orchestre présente en exclusivité les premiers extraits du 2e album revisitant les grands succès de Johnny Hallyday

Lecture - 22m28s

- Yvan Cassar est l'invité en direct de Steven Bellery et d'Yves Calvi. Le directeur musical et chef d'orchestre présente en exclusivité les premiers extraits du 2e album revisitant les grands succès de Johnny Hallyday. Le premier volume s'est triomphalement vendu à un demi-million d'exemplaires.



- Les programmes télé de ce jeudi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



