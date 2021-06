C'est la Fête du cinéma jusqu'à dimanche. Parmi les sorties de la semaine, plusieurs comédies dont "Le sens de la famille" avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc qu'a rencontrés Stéphane Boudsocq.

- Dans le journal musical de Steven Bellery, des places à gagner pour l'ultime concert d'Elton John en France le 11 juin 2022 à La Défense Arena et "Hi", le 10e album du groupe Texas.



- Les programmes télé de ce mercredi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



