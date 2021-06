À l'affiche mercredi, "Sœurs", le nouveau film de Yamina Benguigui, qui réunit Rachida Brakni, Maïwenn et Isabelle Adjani, trois sœurs à la recherche de leur frère enlevé par leur père en Algérie.

Lecture - 23m

- À l'affiche mercredi, "Sœurs", le nouveau film de Yamina Benguigui, qui réunit Rachida Brakni, Maïwenn et Isabelle Adjani, trois sœurs à la recherche de leur frère enlevé par leur père en Algérie. Stéphane Boudsocq a rencontré la réalisatrice et Isabelle Adjani.



- Dans "Combats et métamorphoses d'une femme", Édouard Louis raconte comment sa mère s'est révoltée à 45 ans contre sa condition et sa vie précaire. L'écrivain s'est confié à Bernard Lehut.



- Les programmes télé de ce lundi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



Ecoutez Laissez-vous tenter avec Yves Calvi et Le Service Culture du 28 juin 2021